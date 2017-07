Uma homenagem à realidade cinematográfica e às fantasias transformadoras do cinema, os novos óculos de sol Prada Cinéma são uma das peças-chave da coleção de verão da marca italiana. Inspirados nos anos 60, têm um formato clássico e redondo, com uma armação frontal feita em acetato e em várias cores – do amarelo com padrão tartaruga ao azul-claro.





A curta-metragem tem a modelo Giedre Dukauskaite como protagonista e filma o prazer que é entrar numa sala de cinema para ver um filme.