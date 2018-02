Depois de lançar um vídeo com a coleção para Mulher, a Zara revela agora um novo lookbook onde figuram as tendências que queremos usar na próxima primavera (algumas, até podemos usar já). O editorial The Spring Games mostra os novos padrões da Zara em looks totais, como as flores, as riscas e os polka dots, e referência-os como equipas. Destacam-se os acessórios oversized, como os óculos retro e brincos coloridos em formato grande.