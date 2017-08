Já é oficial: a Gucci é a marca mais popular de 2017. Partilhou o pódio desta vez com a Yeezy, de Kanye West, que manteve a mesma posição do ano anterior. O responsável por este grande sucesso será Alessandro Michele, o diretor criativo que agitou a Gucci nas últimas estações. O designer italiano juntou-se à marca em 2015 e tornou-a uma das mais criativas das passerelles, ao mesmo tempo que conseguiu também chegar ao público mais jovem, que já representa 50% dos seus consumidores.

O novo estudo foi feito pelo site Business of Fashion, em colaboração com a plataforma de análises de consumo Lyst, que regista os dados relativos a 65 milhões de consumidores, 4 milhões de produtos e 12 mil marcas.

As vendas da Gucci aumentaram 39,3% em relação a 2016 e o resultado está agora à vista. A marca ganhou o estatuto de marca mais popular e conta ainda com 4 peças (em 10) das mais vendidas a nível mundial. Em primeiro lugar da lista ficaram as sandálias GG Bloom Slides, um dos best-sellers da marca.