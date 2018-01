Shopping Dress for Less: Óculos Retro Em 2018, deixe de lado todos os óculos grandes que usou ao longo dos últimos tempos ? os anos 90 voltaram e trouxeram os nossos modelos retro preferidos. Estrelas como Rihanna, Kendall Jenner e Millie Bobby Brown são fãs e a Máxima reuniu as melhores sugestões, acessíveis a todas as carteiras.