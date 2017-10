Alfaiataria

Não quer isto dizer que tem de fazer os seus fatos ou blazers a partir do zero, mas se comprar uma peça estruturada, até um sobretudo e pedir que o apertem à sua medida (nas mangas, ombros e cintura), fará toda a diferença no resultado final.

Alguma extravagância

Pense em peças clássicas, apropriadas para um ambiente de trabalho formal, mas com um pormenor diferente – que pode ser o material, a cor, um padrão mais invulgar ou até pormenores inesperados nos colarinhos ou punhos.

A parte de cima?

Pode perfeitamente trocar o blazer por uma camisa, blusa ou vestido, desde que sejam peças especiais: ombros imponentes ou algum pormenor interessante são as fórmulas certas.

Xadrez

A tendência para sempre ligada ao ambiente de trabalho será o xadrez ? faz lembrar os anos 80 em Nova Iorque e é uma das tendências mais fortes de agora, ainda que deva ser reinventada com alguma modernidade. É altura de experimentar o coordenado completo e vestir xadrez dos pés à cabeça.

Cromoterapia

Faça experiências com cor, saia da zona de conforto e experimente para lá do preto, cinzento, bege e azul. Pode explorar o bordeaux, azeitona, verde-garrafa, laranja ? são cores que saem do baralho, mas são ainda assim sóbrias para quem não quer arriscar demasiado.