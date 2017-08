Inspiração não lhes falta – nem referências de moda. Falamos de Comme des Garçons, de Balenciaga, de Vetements e de Gucci que vestem as personagens de filmes antigos e de agora no Instagram de @benjaminseidler, que trabalhou com Suzy Menkes e criou ilustrações para a Prada e a Acne Studios antes de fundar a conta com mais sentido de humor das redes sociais.

"Adoro a forma como a moda é recetiva a novas ideias. O Instagram criou novas possibilidades e agora não precisamos de um milhão de dólares para deixar a nossa marca – basta ter um ponto de vista. Não me refiro só a ser criativo; quando se gosta de moda também é preciso celebrar o nosso próprio gosto e não nos conformarmos com as tendências", diz Benjamin Seidler em entrevista à edição australiana da Vogue. O seu perfil de Instagram já soma 17,4 mil seguidores. O que é que os seus posts têm? "São imediatos, fazem-nos rir e mostram a relação da moda com a cultura pop. Acho que é uma forma de dizer que consumimos moda da mesma maneira que consumimos filmes – não temos de ter um vestido de alta-costura para gostar verdadeiramente disto."

O nova-iorquino Sidney Prawatyotin também está a criar algumas das colagens mais originais (e divertidas) do universo online com @siduations – um nome que surge de um jogo de palavras que cruza o nome do artista com as situaçõesdo dia a dia, onde cola os melhores momentos de moda desta temporada. Uma modelo que salta da passerellede Comme des Garçons para o supermercado? As criações de Karl Lagerfeld à frente do exército ficcional de Star Wars? Para a imaginação de Prawatyotin não existem limites.