Ainda antes de os impérios espanhóis Zara e Mango assumirem o monopólio da indústria de fast fashion (agora partilhado com a sueca H&M e a britânica Topshop) existia uma marca, também espanhola, a trazer as tendências das passerelles às prateleiras a preços mais acessíveis. Falamos da Don Algodón, que nasceu nos anos 80, mudou a moda na década de 90 sobrevivendo à viragem de milénio. A marca ainda se manteve em Portugal até 2005, suportada financeiramente pelo grupo Cortefiel, mas acabou por ser ultrapassada pela força do fenómeno Inditex. No resto do mundo continuou a comercializar as suas fragrâncias, que se tornaram o produto mais célebre associado à marca.No verão passado a empresa Secretos Têxtil comprou o nome e anunciou que iria relançar a marca com um novo posicionamento, mas só agora divulgou o conceito e os planos de negócio para o futuro. A ideia será criar uma nova Don Algodón e substituir a produção e venda de roupa e acessórios pela área do lifestyle e decoração.De acordo com a S Moda , suplemento do jornal El País, a primeira loja da marca vai abrir nas próximas semanas em Alicante, mas a ideia será expandir a Don Algodón por várias cidades espanholas e latino-americanas.