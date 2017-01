pub

Esta é uma coleção com padrões coloridos e reluzentes, de cores brilhantes de edição limitada.

São óculos de sol de formato redondo em metal. A marca aposta numa inspiração tropical que homenageia o estilo exuberante e o triunfo das cores luminosas e vivazes.

Adornados com pérolas na cor ouro e com 32 cristais Swarovski com o precioso corte diamante.

O modelo está disponível em duas versões: ouro brilhante, com cristais multicoloridos e lentes cinzentas, ou ouro rosa, com cristais transparentes e lentes rosa.