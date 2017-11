A dupla Dolce & Gabbana vai lançar uma edição limitada de caixas de pasta e aventais, feita em colaboração com a Pastificio di Martino.

Será um total de 5.000 latas disponíveis a partir de 15 de novembro, todas desenhadas pela Dolce & Gabbana. As embalagens do esparguete, paccheri tubular ou do penne mezzani rigate serão acompanhadas por um avental personalizado também com estampados inspirados pela cultura italiana.

O teaser do avental no feed do Instagram de Stefano Gabbana:

Mia Mamma è pronta a cucinare #DGPasta @pastadimartino ???????? LA FAMIGLIA LA PASTA L’ITALIA ##DGFamily Uma publicação partilhada por stefanogabbana (@stefanogabbana) a Out 27, 2017 às 10:46 PDT

A coleção é apenas a mais recente incursão da marca no mundo do lifestyle, depois de ter lançado uma série de frigoríficos, torradeiras e chaleiras no início deste ano. E parece que Domenico Dolce e Stefano Gabbana têm mesmo comida nos seus pensamentos, já que em setembro a marca apresentou uma coleção de primavera/verão 2018 carregada de referências à alimentação, incluindo calças de cintura alta com estampados de cenouras e rabanetes, um vestido com cannoli e uma saia com latas de tomate.

As latas de massa estarão disponíveis nas lojas da Pasta Di Martino em Nápoles e Bolonha, em lojas selecionadas pelo mundo e online em www.dimartinodolcegabbana.com.