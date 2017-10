O lançamento das estatuetas que representam Domenico Dolce, Stefano Gabbana e os seus animais de estimação está inserido no projeto #DGFamily, que celebra os valores essenciais da marca italiana: amor e família. Com o objectivo de se relançarem nas redes sociais, este projeto convida os utilizadores a partilhar fotos de família numa plataforma (link) ou nas redes sociais, com o hashtag #DGFamily.

As pequenas estatuetas dos criadores e dos seus animais são peças de colecionador e estarão disponíveis nas lojas já em setembro.