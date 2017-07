O designer espanhol de 74 anos, criador de uma das marcas de sapatos mais reconhecidas no mundo, foi o objeto de um documentário sobre a sua vida, realizado por Michael Roberts. Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards é uma refleção sobre a vida e o trabalho de Manolo Blahnik, que dará a conhecer de perto o seu percurso e a sua relação com a Moda e o design.

Desde recordações de infância à razão pela qual desenhou sapatos para lagartos, o documentário contará ainda com alguns testemunhos de personalidades próximas do designer, como Anna Wintour, John Galliano e Rihanna.

O documentário tem data prevista de estreia para o dia 15 de setembro. Veja o trailer em cima.