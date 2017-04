Do (More), o conceito da Pandora que inspira todas as mulheres

Do More. O conceito chega para marcar o novo ciclo da marca de joalharia Pandora, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem para todas as mulheres. Apesar de não ser a primeira vez que a Pandora aposta numa mensagem aliada às suas propostas, Do More marca a diferença, reforçando os valores de integridade, honestidade, amor e respeito alicerçados em cada peça, desde o design ao fabrico de cada peça de joalharia. Do More vem enaltecer o facto de a marca procurar que as suas peças sejam escolhidas pelas mulheres para usar todos os dias e inspirá-las a fazer mais e melhor, mantendo-se fiéis a si próprias.





Ao mesmo tempo que lança esta novidade, a Pandora revela a coleção da próxima primavera, inspirada nos símbolos da estação, como as flores, levados a todos os detalhes e cores. Na coleção de bangles Hearts Of Pandora, cores suaves como o azul-claro, o rosa, o lavanda e o marfim contrastam com as elétricas, o fúchsia, o azul e o verde-menta – tons que combinam com as cinquenta zircónias individualmente selecionadas e engastadas à mão desta linha.



Por Rita Silva Avelar