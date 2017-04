Das áreas mais profundas do oceano surge a inspiração para o outono-inverno 17/18 do português Luís Carvalho.

Do fundo do oceano para o inverno de Luís Carvalho

pub

É evidente a inspiração de Luís Carvalho para a estação, em cada um dos modelos apresentados durante o desfile. As águas escuras, as plantas e os animais marinhos que habitam nas profundezas do mar inspiraram as formas orgânicas e os diferentes volumes de cada coordenado.