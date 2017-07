Depois de vários meses à procura de mulheres com histórias únicas e inspiradoras, Cara juntou-se à marca para apresentar uma série de quatro pequenos filmes que retratam a vida de personalidades femininas de várias áreas. Em comum, todas contam histórias de coragem e confiança.

Desta ação de solidariedade nasceram dois novos modelos da linha Basket Heart, os Basket Heart Do You, que reverterão para a UNHCR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados com a qual Cara colaborou como voluntária no Uganda. Esses modelos poderão ser conjugados com atacadores em cetim ou, para um estilo mais clássico, com a versão em tecido, ambos com um visível "Do You – Be You" impresso.

A campanha Do You pretende encorajar a confiança e a forma femininas com histórias que são exemplo disso mesmo. O primeiro filme mostra a viagem de Cara pelo norte do Uganda, em vários campos de refugiados. Para a modelo, "esta foi uma das experiências mais incríveis que vivi ? mudou completamente a minha vida". Os outros episódios relatam histórias, como a das jovens Monique, Alexis e Violeta, que usam a poesia para melhorar o nível de literacia das raparigas em Los Angeles, a atividade da Dr.ª Ryhana Dawood, instrutora da Martial Smarts, uma iniciativa que promove a autodefesa nas mulheres, ou as experiências de bullying que Natalie e Daniella partilham em primeira mão.

Cara Delevingne e a Puma convidam ainda a partilhar as suas histórias com a hashtag #DoYouStories. Dez mulheres serão depois selecionadas para conhecer a modelo e contar-lhe mais acerca das suas experiências.