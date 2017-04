Atrás do corpo

À frente do corpo

Pendurada no braço

Pendurada no braço

Pendurada no braço

A mulher que usa a carteira pendurada no braço dá prioridade ao estatuto social e à posição profissional. Posicione a carteira conforme as ocasiões – use-a no braço em negociações, situações de liderança, apresentações ou eventos.





Ao ombro ou a tiracolo

Então é uma mulher pragmática, preocupa-se mais com a funcionalidade do que com a aparência. Use-a desta maneira em ocasiões menos formais e sem necessidade de demonstrar estatuto ou poder.





À frente do corpo

Mostra que é uma mulher tímida, cautelosa ou que está na defensiva. Em ambientes mais caóticos é normal colocar a carteira desta maneira. Nesse caso, é apenas uma técnica para abrir caminho, fazendo com que as pessoas se desviem naturalmente.





Atrás do corpo

Quem usa a carteira atrás do corpo é uma pessoa descontraída e despreocupada. Mais: se a carteira balançar livremente, é sinal que não se preocupa muito com a aparência.





Ao colo

Costuma colocar a carteira ao colo em determinadas situações, como entrevistas de trabalho ou negociações? Saiba que é sinal de nervosismo e insegurança. Deve pendurá-la na cadeira e nunca deixá-la em cima da mesa.





Entre os outros

Uma boa pista para os homens: se a mulher põe a carteira entre os dois isso deve ser interpretado como uma barreira ? é sinal de pouco interesse. Se deixa a carteira ao seu lado, mas não entre vocês, é bom sinal. Já quando a deixa perto de outra pessoa ou lhe pede para a guardar, é sinal de confiança.