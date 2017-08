Diane Von Furstenberg acaba de divulgar a campanha para o outono/inverno 2017/18, a primeira de Jonathan Saunders como diretor criativo da marca.

As novas imagens da campanha recuperam a história da marca, celebrando a cidade onde foi fundada: Nova Iorque, cidade da moda e do glamour, mas também da diversidade e dos contrastes sociais.

O vídeo da campanha foi realizado por Jonny Lu Studio, com fotografia de Oliver Hadlee Pearch, e segue quatro modelos na descoberta de si próprias e da cidade. As modelos Luna Bijl, Yoon Young Bae, Angok Mayen e Cara Taylor são de diferentes origens (Holanda, Coreia, Sudão e América).



Em relação à campanha, Jonathan Saunders disse: "Este é um momento importante para a marca. Através do vídeo e das fotografias, tentámos captar a energia da marca que se revê muito na liberdade de expressão."