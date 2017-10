T-shirts estampadas, etiquetas de bagagem com orelhas do Mickey, minimochilas e blusões com a personagem bordada e vários acessórios semelhantes aos da coleção anterior, como é o caso de malas mais clássicas com as orelhas do ícone da Disney.





Esta colaboração vem acompanhar a iniciativa da Coach para celebrar a cultura pop americana e o 75.º aniversário da marca. Stuart Vevers, diretor criativo da marca, contou ao site Refinery 29 que "o Mickey Mouse é uma das minhas primeiras memórias da cultura pop americana – o seu charme nostálgico, individualidade e coolness fazem dele um dos maiores ícones americanos". Algumas das peças já estão esgotadas, mas vale a pena espreitar esta colaboração nos espaços outlet da Coach ou em www.coachoutlet.com