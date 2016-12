pub

Dior apostou em tons neutros e suaves, como o branco e o bege, para 'pintar' a coleção do próximo verão. A casa francesa apresentou em Paris uma proposta romântica e feminina, onde o destaque são as saias e vestidos estilo bailarina em tule, os conjuntos sportswear, e com um ligeiro toque edgy nas camisolas com frases statement.