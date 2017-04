pub

A casa Christian Dior foi ao Japão, país do sol nascente, iluminar a noite de 19 de abril em Tóquio com o brilho das suas criações. No passado mês de janeiro, na semana de Alta-costura primavera/verão 2017, a marca montou uma tenda no jardim do Museu Rodin, dentro da qual criou um labirinto/jardim encantado recheado de simbolismo e que, depois do desfile, passou de passerelle a palco de um verdadeiro baile de máscaras.A Dior fez as malas e levou para Tóquio a mesma magia e a mesma coleção que tinham encantado Paris no início do ano, mas com algumas surpresas. À sua primeira coleção de Alta-costura sob a marca francesa Maria Grazia Chiuri, diretora artística das colecções femininas, acrescentou novos looks, especialmente criados para este evento e inspirados no vestido Jardin Japonais que o próprio Christian Dior criou em 1953. Nas novas peças destacam-se os bordados florais e padrões com pássaros, numa harmoniosa combinação entre o savoir faire da moda parisiense e os motivos de inspiração japonesa. Na coleção original a criadora inclui ícones da casa (como o Bar Suit, os plissados as rendas, as cinturas apertadas, …) reconstruídos para os novos contextos e públicos da Alta-costura hoje.Rota do Oriente: A Louis Vuitton acaba de anunciar que o desfile da coleção Cruise 2018 será em Quioto, também no Japão. O exterior do Museu Miho servirá como cenário da apresentação.Por Carolina Carvalho