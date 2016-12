pub

A Dior lançou, recentemente, a coleção de óculos para a estação Outono/Inverno de 2016. Fabricados com técnicas e materiais inovadores, os modelos da marca surgem como criações únicas com lentes em efeito de camuflagem, que garantem simultaneamente uma elegância suprema e uma proteção visual adequada.

Pode econtrar a nova coleção no site da Óptica Boavista, ou nas lojas, que ficam na cidade do Porto.