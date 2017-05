A casa Dior apresentou a coleção cruise 2018 em Los Angeles, com o deserto como cenário.

Dior apresenta coleção cruise no deserto

Já se percebeu que Maria Grazia Chiuri gosta de mergulhar nos arquivos na maison Dior e reinterpretar elementos da história da marca. Desta vez a história recua até 1940, quando foi descoberta a gruta de Lascaux, um acontecimento que influenciou muitos artistas da época e viria a influenciar também Christian Dior na sua coleção Ovale, em 1951.





Para a sua primeira coleção cruise para a Dior, Maria Grazia Chiuri recorreu a uma paleta cromática em tons terra e às pinturas da gruta de Lascuax como fonte de inspiração. O resultado são os 84 looks que seguem o estilo feminino irreverente que já se tornou uma assinatura da criadora.





Os convidados, a equipa, as modelos e, claro, as criações viajaram até Los Angeles para um desfile que teve como pano de fundo o deserto. Os chapéus são de Stephen Jones, a maquilhagem ficou a cargo de Peter Philips e os cabelos, de Guido Palau.