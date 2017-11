A partir de agora e até ao final deste ano, a Dior terá uma loja pop-up na loja Machado Joalheiro no Porto que traz para Portugal algumas das mais recentes propostas de joalharia e relojoaria da maison francesa. A Machado Joalheiro reúne algumas das marcas de joalharia e relojoaria mais exclusivas do mundo e fica encarregada de acolher a maison na sua estreia em Portugal.

Entre as coleções a serem apresentadas está a Rose des Vents, que reinterpreta a estrela da sorte de Christian Dior esculpida em forma de rosa dos ventos com oito pontas. Entre as pedras escolhidas para adornar as peças estão a madrepérola, a turquesa, a opala rosa, a malaquite e o diamante. Esta linha faz parte da coleção La Mini D, que introduz a mesma estrela de oito pontas em relógios com caixa em aço e mostradores feitos com algumas das pedras usadas na Rose des Vents.