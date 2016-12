pub

Esta estação trouxe a Diogo Miranda o Cubismo como fonte de inspiração. O Cubismo veio a ser descrito como o primeiro movimento artístico avant-garde do século XX. Inspirando-se na arte africana e nativa americana, os seus seguidores desconstruíram convenções de ponto de vista europeu, forma e perspetiva para criarem imagens geométricas, fragmentadas e revolucionárias, caracterizadas por formas simples e com cores mais claras. O criador apropriou-se destas referências, recorrendo a cores nuas e jogando com o cinzento e castanho, procurando o contraste com tonalidades mais escuras, de que o preto é um icónico exemplo. Os materiais contrastam também, com especial recurso à seda, com brocados e tecidos técnicos