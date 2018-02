No dia do casamento, todas as noivas querem estar perfeitas e o vestido de noiva é quase sempre uma das escolhas mais difíceis. Para as futuras noivas, há mais um designer para o qual olhar no momento de escolher o vestido: Diogo Miranda.

O português pretende proporcionar um serviço exclusivo e privado nesta nova aposta. "Eu quero que os meus vestidos de noivas sejam sexy, quero criar algo que seja entre a minha cliente e a minha visão. Uma relação próxima entre o vestido e os tecidos mais exclusivos e luxuosos. Cada vestido é único, desenhado e feito exclusivamente para cada cliente e contém uma mensagem especial na etiqueta", conta em comunicado de imprensa.