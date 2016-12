Dino Alves surpreendeu ao 'empoeirar' as modelos, no fim do desfile. Saiba aqui do que falamos.

A proposta Dino Alves para o próximo verão assenta numa multiplicidade de tecidos e formas, do mais excêntrico ao mais minimalista, do mais suave ao mais acentuado - quando falamos da silhueta. As últimas modelos surgem empoeiradas, deixando rastos de pó no ar à medida que passam. Um efeito visual original que marcou a diferença neste segundo dia da ModaLisboa Together.