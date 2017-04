pub

Uma coleção que pretende ser um manifesto sobre o funcionamento da indústria da moda em Portugal, uma espécie de tomada de posição relativamente ao panorama geral.





Através das peças de roupa, apresentam-se soluções para aquilo que poderão ser algumas razões para o ‘fosso’ que por vezes parece existir entre o trabalho dos criadores e todo o elã que envolve estes acontecimentos, bem como a realidade após cada desfile.





Em destaque estão as peças feitas com painéis de tecidos atados uns aos outros, peças com o mínimo de acabamentos.