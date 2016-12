pub

Para a primavera/verão 2017, a DIELMAR foi buscar inspiração à cultura vibrante de Cuba.





Tendo Havana como pano de fundo e Buena Vista Social Club como banda sonora, as cores da coleção DIELMAR sofrem influências da estética cubana: o azul noite, o azul aberto e o azul céu, conjugam-se com o cinza cimento e o bege areia. Cores como o beringela, vermelho cherry e laranja cítrica dão frescura e jovialidade à coleção, fazendo uma ligação às cores vivas de Cuba.





Na parte sartorial da coleção, a DIELMAR apresenta fatos slim fit em lã/seda, com um aspeto moderno e minimalista. Nos casacos, o linho, o algodão e a mistura de lãs/linho são materiais que ganham destaque. O xadrez com apontamentos de cor e as espinhas finas interligam-se com tecidos de aspeto natural, falsos lisos e lavados.