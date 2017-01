pub

Diadora Heritage centra-se num universo de mudança, num mundo mágico que capta uma ilusão extraordinariamente rica em detalhes como se do imaginário se tratasse. O tema da coleção é "Change the Reality" que acaba por ser a inspiração por trás de todas as linhas da marca para a Primavera-Verão de 2017. É uma mensagem que a Diadora quer transmitir sobre a forma de como vê o mundo e o mercado em geral.

As peças que refletem esta nova inspiração são modelos desportivos abstratos com linhas modernas mas com forte alusão ao panorama de avanço tecnológico. Entre as cores fortes, as texturas entrançadas, os tecidos em malha, os padrões camuflados e a diferença de materiais é retratada uma inspiração retro cool feita à medida do consumidor urbano mas arrojado.