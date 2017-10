É já no próximo sábado que o Palacete Gomes Freire recebe uma nova edição do Mercado no Palacete. Entre as 10h30 e as 19h30 do dia 4 de novembro, o evento vai apresentar marcas portuguesas de moda, acessórios e joias. Pakkika, Giru, Alface Badina e Woman Trust são algumas das marcas que estarão presentes.

O mercado, que será de entrada livre, conta ainda com a animação de um DJ e com os petiscos d’A Minha Cozinha. O Palacete Gomes Freire foi construído no século XIX, em pleno centro de Lisboa, e conta com um jardim exterior e um parque de estacionamento gratuito a 30 metros.