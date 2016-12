Fique por dentro do evento de moda e glamour que parou a cidade do Porto por uma noite.

A Torre dos Clérigos foi palco do desfile que parou a cidade do Porto na noite de quinta-feira. Pela primeira vez, este monumento emblemático abriu portas para receber um evento de moda, e o resultado foi espetacular. Com o espaço de backstage (bastidores) montado dentro da própria Torre e a passerelle construída em frente, rua fora, não houve quem passasse sem se aperceber do evento. E, por isso mesmo, ele era aberto ao público - não fosse a Marques Soares uma empresa tão virada para ele.



O desfile foi apresentado por Diana Pereira e Tiago Girão, que guiaram o público durante aproximadamente uma hora de desfiles, que se iam sucedendo e complementando. A cadeira de lojas de pronto-a-vestir proporcionou então uma noite de moda, tendências, glamour, cultura e ainda com a presença de algumas caras conhecidas.



As lojas Marques Soares (que ficam a 1 minuto da Torre dos Clérigos) ficaram abertas noite fora, seguindo a tendência internacional de "see now, buy now" ("ver agora, comprar agora"), e dando a oportunidade ao público de encontrar as peças apresentadas no desfile imediatamente disponíveis em loja.