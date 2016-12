pub

Karl Lagerfeld escolheu o Hotel Ritz de Paris para apresentar a coleção Métiers d’Art .



Desta vez o ambiente criado era o de um restaurante parisiente, ultra elegante, e as manequins não tinham uma passerelle propriamente dita, percorreram o salão todo como se fossem meras convidadas, o que aproxima o espectador das criações apresentadas e torna o desfile um evento, um espetáculo.



O desfile contou ainda com algumas celebridades a desfilar, como Cara Delevingne (que não tem trabalhado como modelo no último ano), Sofia Richie, Lottie Moss, Georgia May Jagger e o cantor e músico Pharrell Williams.



Percorra a galeria e conheça a nova coleção Chanel.