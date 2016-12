pub

Já com 127 anos, é reconhecida por ter criado o primeiro macacão, ter inventado os Jeans Zipper-Fly, por ter lançado os primeiros skinny jeans e ainda o primeiro Slim Denim Jacket. Mantendo-se fiel às origens, esta nova coleção da Lee é marcada por novos designs, estampagens e cortes, relembrando o potencial, carisma e originalidade de uma marca de renome e de sucesso mundial.

Em 1911, a Lee produziu a primeira peça de roupa: um macacão com vários bolsos para os trabalhadores guardarem as ferramentas. Um ano depois, a empresa sofreu um verdadeiro boom com a produção de jeans, macacões e casacos em larga escala. Nos anos 20, a Lee criou os jeans com fecho, enquanto que, nos anos 50, teve início a internacionalização da marca. Em simultâneo, foi lançada uma linha desportiva. Veja as imagens desta coleção, através da campanha que a marca acaba de revelar.