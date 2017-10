É quase impossível vivermos sem ele e desde o século XVII que o sabemos. Acredita-se que o denim tenha ganho o nome de um tecido semelhante, serge, desenvolvido nessa época, em Nîmes, França. O termo original para o tecido "serge de Nîmes" foi torcido e encurtado ao longo dos anos para apenas "denim".

Na década de 1950, James Dean popularizou as calças de ganga, usando-as no filme Rebelde sem Causa, e passaram de um uniforme de fábrica às calças preferidas da subcultura da época. Mas nem todos abraçaram a tendência. E por ser um marcador de rebeldia chegaram a ser banidas em várias escolas até à década de 70.

Hoje, a evolução incorpora o desejo de tecidos puros e amigos do ambiente, aliados a novas silhuetas. Nesta estação, assistimos a um revivalismo das calças à boca-de-sino, às mom jeans que continuam no pódio da popularidade, com as suas cinturas subidas e cortes direitos. As skinny jeans, símbolo da moda do novo milénio, não desapareceram, apesar da sua morte ter sido anunciada em 2016. E a ganga preta não perdeu protagonismo, apesar dos jeans brancos se terem tornado os preferidos das it-girls nos últimos meses.

Lançamos uma batalha de estilos opostos para perceber quais as grandes vencedoras nesta guerra de tronos.