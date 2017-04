A marca portuguesa Latitid inspirou-se no dolce far niente da vida italiana, em Capri, e em musas como Monica Bellucci ou Sophia Loren.

40° 33' 2 N. Quem à primeira vista lê este número não percebe, a não ser que seja especialista, que estas são coordenadas da cidade italiana de Capri. Foi esta precisa latitude que inspirou a marca portuguesa de biquínis, fatos de banho e beachwear Latitid na criação da nova coleção Anema e Core (de alma e coração, em italiano) cujo conceito, para lá de original, dita todas as temporadas.





Este ano, a Latitid elegeu Capri e o estilo italiano está presente em todas as fases do fabrico, como nos revelam as duas irmãs que fundaram a marca, Inês e Marta Fonseca. "Primeiro procuro pesquisar um pouco as tendências, depois penso numa cidade onde imaginaria que essas tendências se adequassem. Neste caso, este ano foi Capri porque se relaciona bem com todo o contexto do que queríamos fazer (…) depois fazemos pesquisa sobre o sítio – que normalmente é sempre um sítio onde tenha estado – para poder desenhar a coleção e a partir daí identificamos o que gostamos para poder depois passar para os biquínis e fatos de banho", revela Marta, responsável pelo processo de criação e design.





O verde da vegetação, o azul do mar e o contraste das riscas dos guarda-sóis nas areias douradas serviram de inspiração não só para as cores e padrões das peças como também para os tecidos utilizados, que vieram de Itália. Para referenciar os momentos mais doces da vida (e também os mais simples, como comer um gelado), a marca deu nomes de sabores de gelados à maioria dos modelos, mas também escolheu alguns para dar nomes de mulheres icónicas de Itália como o caso de Sophia Loren, Bianca Balti e Monica Bellucci.





Ainda nesta coleção, a marca acrescentou um modelo específico para noivas, #LatitidBridal, o nome do fato de banho é Amalfi, inspirado na Costa Amalfitana. O modelo, produzido em piquet, está disponível em branco, preto e estampado azul com salmão.





Para este verão, a marca Latitid escolheu a geladaria Artisani para apresentar a sua coleção e, em parceria, criaram o gelado Latitid, de índice de glicémia reduzido e sabor de pistacchio, à venda em todas as Artisani.