Nesta estacão, David Ferreira apostou na modelagem e nos bordados à mão para uma coleção carregada de valores do feminismo.

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

David Ferreira para Verão 2017 | ModaLisboa Together

pub

A coleção primavera/verão 2017 de David Ferreira é inspirada na opressão das mulheres e a sua sexualidade ao longo da História. Nellie Bly – "Ten Days in a Mad-House" constituiu a inspiração inicial que juntamente com a obra de Eric Berkowitz – "Sex & Punishment 4000 Years of Judging Desire" definiu o tom para esta nova coleção. O designer apostou em tecidos como georgettes, organza, chiffon, pele e cetim. A coleção divide-se em três partes / paletas cromáticas. Branco inclui designs mais simples e casuais, representando assim o esconder dos desejos através de uma inocência exterior. Cores fortes que realçam a mulher livre. E finamente o preto que inclui peças mais estruturadas que realçam a ideia de desistência em querer seguir regras pré-estabelecidas.