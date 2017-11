Embora David Lynch seja conhecido pelo seu percurso enquanto realizador – trouxe-nos filmes como Mulholland Drive e Blue Velvet, além da série de culto Twin Peaks que regressou com uma nova temporada este ano –, a sua ligação à indústria da moda já não é de agora. Realizou o anúncio de um perfume para Karl Lagerfeld nos anos 90, lançou uma linha de sportswear para mulher em colaboração com a marca Live The Process em 2014 e agora acaba de lançar uma linha de joalharia.

Chama-se Meditating Eye e é composta por três modelos principais (duas pulseiras e um colar), todos disponíveis com acabamentos em ouro ou prata. As peças são decoradas com um elemento a que Lynch chama "o olho meditativo", que apela à instrospeção e à meditação. "Feche os olhos e dê a si própria a oportunidade de sentir aquilo que não consegue ver. (…) Abra os olhos e veja o mundo através de uma nova lente", pode ler-se na descrição da coleção.

Esta coleção surge em parceria com a marca de joalharia Alex and Ani, que doará 20% dos lucros das vendas à Fundação David Lynch para contribuir na luta contra o trauma e o stress tóxico em grupos da população com poucos recursos, incluindo veteranos de guerra, jovens de centros urbanos e mulheres que foram vítimas de violência doméstica. A fundação, que foi fundada em 2005, também ajuda pessoas sem-abrigo, prisioneiros e pessoas com HIV.

As peças da coleção Meditating Eye têm preços entre os €30 e os €70 e estão disponíveis em alexandani.com.