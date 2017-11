Em tamanhos XL e com lentes coloridas, os óculos da nova coleção da Darkside Eyewear não foram feitos para quem quer passar despercebido. A nova linha da marca portuguesa é inspirada nas birds of paradise (aves-do-paraíso), espécies coloridas conhecidas por serem das criaturas mais belas do planeta. À semelhança destes pássaros que convivem em harmonia no mesmo habitat, a nova coleção apresenta uma série modelos que não podiam ser mais diferentes.

A Darkside Eyewear desenha óculos construídos manualmente pelos melhores artesãos portugueses da especialidade. Cada par é esculpido de uma placa plana de acetato italiano Mazzucchelli completada por lentes CR39. A marca inspira-se na cultura urbana para criar modelos elegantes e minimalistas.