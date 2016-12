pub

A Dama de Copas a segunda loja em Lisboa, agora no Saldanha, na Avenida Fontes Pereira de Melo 47c. Continua assim a missão de ajudar todas as mulheres a encontrarem o tamanho correto de soutien. Com mais de 100 combinações de tamanhos, e um serviço de Bra Fitting personalizado, a nova loja abre com imagens de mulheres reais na montra. A Dama de Copas abre agora a sua segunda loja em Lisboa, no Saldanha, na Avenida Fontes Pereira de Melo 47c. A caminho de mais de 100 mil Consultas de Bra Fitting, sabemos hoje que mais de 90% das mulheres portuguesas usa o tamanho errado de soutien, por nunca terem sido aconselhadas em relação ao tamanho certo.



A Dama de Copas é a única loja de lingerie em que a consulta é obrigatória, para que seja garantido que todas as mulheres saiem com a lingerie certa. Com mais de 100 combinações de tamanhos, entre tamanhos de costas do 28-46, e copas da A-K, qualquer mulher pode aqui encontrar o seu tamanho. Na loja de Saldanha, a Dama de Copas vai continuar a disponibilizar também workshops sobre o tamanho correto de soutien e a lingerie certa, formação para escolas de consultoria de imagem, e também Bridal Showers. Com o mesmo estilo Art Deco que já se tornou sinónimo de uma loja Dama de Copas, a loja do Saldanha é decorada com mobiliário vintage e com imagens de divas dos anos 20. O intuito é que a cliente se sinta em casa, por isso mesmo a loja combina uma sala de estar que faz lembrar as nossas avós, com provadores espaçosos e uma zona de exposição com todas as novidades.



A missão da Dama de Copas é ajudar todas as mulheres a encontrarem a lingerie certa, do tamanho correto, que as faça ter mais confiança e assumir as suas curvas. Por isso convidámos 5 mulheres reais para uma sessão fotográfica na loja, e a Dama de Copas é agora a primeira loja portuguesa a decorar as suas montras com fotos de mulheres que nunca tinham sido modelos. O Lingerie Makeover é o próximo grande projeto da Dama de Copas, para todas as mulheres terem a experiência de descobrirem a lingerie certa e de aceitarem o seu corpo.