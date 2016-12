Este é um dos largos mais visitados pelos turistas, pela sua tipicidade e envolvência, com uma zona pedonal revestida pela típica calçada portuguesa, restaurantes e esplanadas. Também neste largo podem ser descobertos alguns edifícios de interesse público, como a Casa do Ferreira das Tabuletas, um edifício de feição pombalina considerado património cultural. Agora, também a estrela Cubanas faz parte do DNA deste largo histórico e cultural, numa loja com 30m2.Depois de seis meses de obras, o Largo Rafael Bordalo Pinheiro apresenta as condições ideias para uma loja/marca que se quer cosmopolita e perto dos grandes fluxos da cidade. Um largo que não só representa o lado mais romântico e pitoresco do Chiado como também uma óptima solução para quem quer almoçar ou beber um copo com os amigos. Este troço será, de resto, essencial para o planeado regresso ao activo da carreira 24 da Carris do qual a Cubanas espera com muita expectativa. Procurávamos um espaço que não fosse só de passagem e temos a certeza que encontramos o sitio perfeito.A loja Cubanas Shoes no Chiado é a única loja oficial da marca em Portugal.