A Villa Montargil, no coração do Alto Alentejo, foi o destino escolhido pela Cubanas para um evento exclusivo da marca que deixou à descoberta os modelos de sapatos da coleção Cubanas&Diana. Esta que é a quarta coleção consecutiva desta relação de sucesso com a atriz Diana Chaves, desenvolvida à sua imagem, com modelos exclusivos Cubanas, tem sido cada vez mais desejada pelos fãs da atriz e da marca.