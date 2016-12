pub

Uma das mais proeminentes pintoras do século XX, Martin ficou conhecida pelas telas subtis e evocativas, que apresentam pinceladas delicadas em linha e grelha; uma estética que teve uma significativa influência nos artistas do seu tempo, assim como nas gerações seguintes. Preenchendo as paredes da famosa espiral do Guggenheim, a exposição inclui pinturas, desenhos, serigrafias e esculturas, uma verdadeira celebração da obra de Martin, em toda a sua dimensão. A arte de Martin, focada na expressão da inocência, felicidade e beleza, serviu de inspiração à equipa da COS durante vários anos.

"É um privilégio patrocinar esta exposição da obra de Martin. A incrível riqueza e tactilidade da sua obra tem-nos inspirado desde sempre, desde os tecidos ao design; o uso de cor súbtil e a dedicação à sua técnica e estilo, transporta para o nível do extraordinário o que, aparentmente, poderiam ser apenas simples linhas e quadrículas." confessa Karin Gustafsson, Diretora Criativa da COS, sobre o projecto.

Para celebrar o patrocínio desta exposição no Guggenheim, a COS criou uma coleção cápsula inspirada nas peças de Agnes Martin. Com base nas icónicas composições geométricas da artista, a equipa de design da COS criou um conjunto de estampagens, para a coleção feminina e masculina de 12 peças, tendo Karin Gustafsson dito, "Tem sido fantástica a oportunidade de criar esta coleção, ao mesmo tempo que exploramos e subtilmente reinventamos as silhuetas clássicas. As peças minimais dão forma a uma coleção cápsula despojada e criativa".

À venda a partir de 7 de Outubro de 2016, as peças irão estar disponíveis para venda em todo o mundo, sendo uma percentagem do lucro doada à Agnes Martin Foundation.