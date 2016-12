pub

Quando a equipa de produto da Nike começou a desenvolver os Nike LunarEpic Flyknit há cerca de dois anos, o objectivo era criar um modelo de corrida com um ajuste praticamente desvanecido e que oferecesse uma sensação de fluidez e uma grande suavidade que se adaptasse ao corpo em movimento.

Os novos Nike LunarEpic Flyknit Shield proporcionam as mesmas vantagens com uma construção resistente a qualquer tipo de condições meteorológicas, garantindo que os atletas possam correr com confiança e facilidade independentemente das condições características de cada estação do ano. A parte superior Flyknit do modelo é construída com fios revistos com um duradouro repelente de água. A meia interna do modelo tem a mesma característica, mantendo os pés dos atletas quentes e secos.

O padrão da sola desenhado a laser tem agora ranhuras para aumentar a área de superfície, repelir água e maximizar ainda mais a tracção. A construção da meia continua a proporcionar um ajuste dinâmico e apertado, dando ênfase ao movimento natural do pé desde a zona do tornozelo.

Os designers da Nike pesquisaram e testaram múltiplos padrões de solas em diferentes condições, desde o Inverno profundo com neve e caminhos de lama das Montanhas Rochosas no Colorado, até aos momentos de degelo do início da Primavera. Por fim, acabaram por encontrar uma solução que se adapta a várias superfícies, permitindo a cada passo uma canalização da água por baixo do calçado. O padrão resultante é feito a laser com precisão na sola de espuma, preservando as transições entre cada passada e o impulso de retorno de energia.