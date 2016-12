pub

Originalmente lançada em 1980, a Stussy cresceu sendo conhecida como uma marca não só com laços com a Califórnia e a cultura do surf e do skate, mas também como uma marca que se distingue pelos seus desenhos exclusivos. A coleção Converse One Star '74 x Stussy pega em três desses grafismos conhecidos - a coroa, os dados e a bola 8 - e aplica um a cada uma das línguas dos três modelos. Todos os detalhes originais do modelo Converse One Star '74 são também preservados, desde o logótipo Star Chevron e rebordo de sola alto até à placa de calcanhar vintage, resultando numa coleção que é uma verdadeira representação do património de ambas as marcas.



Trabalhadas numa camurça felpuda colorida, as três sapatilhas são reforçadas com a adição de uma entressola preta para um look mais elegante e premium. As caraterísticas adicionais incluem uma sola com um grafismo relacionado com a Stussy, uma palmilha com um grafismo impresso e atacadores premium.



A nova coleção Converse One Star ’74 x Stussy será lançada a 2 de dezembro em lojas selecionadas e em Converse.com. Disponível nas cores Mauve Mist, Preto e Hunter Green a coleção será vendida com um PVP sugerido de 110 euros.