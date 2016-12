A comemorar 40 anos desde a apresentação da Pro Leather, este outono a Converse vai lançar a Pro Leather ’76 - um upgrade contemporâneo à icónica silhueta desportiva.O lançamento será composto por três modelos que reintroduzem o ícone na sua forma mais pura, apresentando a simplicidade do look clássico atualizado com a tecnologia de conforto superior Nike.