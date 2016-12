A nova parceria deste outono é a Converse Chuck Taylor All Star The Clash, um modelo com cores, materiais e gráficos inspirados na banda de música rock com mais estilo.

pub

Em 1976 Londres era uma metrópole em ebulição, não só pela explosão de criatividade e o nascimento do punk rock mas também pela onda de rebelião que surgia no mundo da moda. Esta estação, a Converse dá continuidade a este magnífico período de música e moda. A coleção apresenta detalhes tais como o pesponto e as sobreposições gráficas. Cada modelo surge com o icónico logo dos The Clash na língua da sapatilha. Os fãs da Converse e dos The Clash podem agora usar este modelo como um símbolo de homenagem que aplaude esta influente banda e a atitude DIY (faça você mesmo) que ainda se faz sentir décadas após o seu surgimento.



A coleção outono 2016 Converse Chuck Taylor All Star The Clash está disponível desde 20 de Setembro de 2016 em lojas selecionadas e online em Converse.com. O modelo vai estar à venda por um preço aproximado de 75-95 EUR.