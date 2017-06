Para iniciar a sua relação de longo prazo, a JW Anderson e a Converse lançaram uma coleção unissexo no desfile da JW Anderson na Pitti Uomo, onde a JW Anderson foi a marca convidada especial. Esta coleção de calçado representa uma interpretação ousada entre os contrastes das icónicas silhuetas da Converse e o provocante design estético da JW Anderson.



Juntas, as duas marcas, providenciam uma justaposição da masculinidade e feminilidade, criando uma tensão única entre estilo e cultura. Ambas comemoram, assim, o nascimento do design progressivo, quando o street style democrático se uniu ao luxo acessível.