Os Chuck Taylor All Star sempre estiveram entre os favoritos dos jogadores da NBA, dos anos 40 até aos dias de hoje. Agora a Converse lança a NBA Chuck Taylor All Star, uma coleção que representa as 30 equipas da NBA e homenageia o basquetebol em três linhas: Gameday, Legend e Franchise.

A Chuck ’70 NBA Gameday é composta por 250 pares de edição limitada, sendo que os diferentes modelos (€250) representam as equipas da liga milionária e são feitos nos tecidos das camisolas da NBA. A linha Chuck ’70 NBA Legend (€150) destaca cinco equipas lendárias do basquetebol – os Boston Celtics, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e New York Knicks – em ténis de linhas clássicas e detalhes de luxo. As Chuck SE NBA Franchise (€100) celebram as 13 equipas da NBA com os logos das equipas representados.

Para completar o look, a NBA Chuck Taylor All Star apresenta ainda uma linha de Converse NBA Apparel, composta por um bomber, um casaco com capuz e os Converse Essentials (camisola de manga comprida e joggers), com o logo exclusivo Converse NBA.