Já se sabe que a moda está apaixonada pelos ténis, combina-os com o streetwear, a alta-costura e com a maioria das tendências lançadas pelas passerelles nas últimas estações. A Converse, que criou os ténis que levamos para todos os concertos, símbolo da moda aliada à música e de várias subculturas urbanas, continua a reinventar os seus modelos mais marcantes. E ainda bem.





A última novidade da marca é uma colaboração com a Footpatrol, uma loja de culto em Londres, conhecida pela seleção de modelos exclusiva e por ser uma espécie de comunidade para os amantes de ténis. O resultado é uma nova versão dos Converse One Star, uma edição especial imaginada em parceria com a loja, que se faz acompanhar por um Coaches Jacket, um casaco inspirado pela ligação da capital inglesa aos ténis e pelos passeios do Soho, onde fica a Footpatrol.





Os ténis estão à venda em Portugal a partir de €95 e contam com essas mesmas referências às ruas de Londres. Para celebrar a colaboração, a Footpatrol escolheu ainda as suas cinco Jewels of Soho (joias do Soho), lojas e lugares captados num conjunto de fotografias de Ollie Grove.