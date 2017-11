É a primeira vez que Chiara Ferragni, autora do blogue The Blonde Salad e uma das influencers mais bem-sucedidas do mundo, personaliza um par de ténis Converse. Depois de lançar a sua própria marca de calçado e de várias parcerias com marcas como a Intimissimi e a Tod’s, Ferragni volta a deixar a sua imagem de marca, o olho azul estilizado a que chama "The Flirt", num par de ténis Chuck Taylor All Star.

Os ténis de cano alto estarão disponíveis em preto e branco, com o olho de Chiara do lado de fora e o símbolo da All Star na parte interior. Na parte de trás, há ainda uma faixa em glitter.

A caixa dos ténis também foi transformada por Chiara, que a pintou de azul-claro com o The Flirt ao lado da estrela da Converse. Os modelos estarão disponíveis a partir de 1 de dezembro em converse.com, na loja AW LAB, nas lojas Chiara Ferragni em Xangai e Milão e em chiaraferragnicollection.com por €120.