A Converse e a Colette celebram o 20.º aniversário da icónica marca parisiense com uma extra: a colaboração da conhecida marca cultural parisiense Club 75, também ela a celebrar o seu segundo aniversário e acrescentando uma justaposição entre o estabelecido e o emergente. A coleção presta tributo à Colette com uma visão parisiense, trazendo à vida um pack de três sapatilhas – vermelhas, brancas e azuis para combinar com a bandeira francesa – nos modelos One Star e Chuck Taylor 70’s. As sapatilhas vêm com um kit de patches especialmente criados para o aniversário pelo artista So Me. Incorporando detalhes descontraídos e contrastes coloridos, mantendo a versatilidade de ambas as silhuetas icónicas, é a celebração perfeita para este importante aniversário.

A coleção, composta pelos modelos One Star em azul e Chuck Taylor All Star 70’ high top, disponível em branco e vermelho, será lançada a 23 de junho, exclusivamente em Converse.com, Colette.fr e Club75.fr e no dia 24 de junho exclusivamente nas lojas Colette e Club75 por um preço aproximado de €100.